E’ il miglior talento della Juventus: cessione insensata in Arabia Saudita

Le strategie di mercato della Juventus potrebbe intrecciarsi con l’Arabia Saudita. Ma stavolta a partire può essere un talento di Allegri

Il futuro della Juventus è un grande punto interrogativo. Dopo aver sognato lo scudetto per quasi due terzi del campionato, i bianconeri sono stati superati al secondo posto dal Milan e ora l’obiettivo diventa davvero quello di centrare almeno il quarto posto che vale la Champions League.

C’è da iniziare a progettare la nuova stagione, anche se prima bisogna capire se in panchina ci sarà ancora Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha ancora un altro anno di contratto, ma in seno alla società bianconera ci sono diverse fazioni che vorrebbero operare un cambio alla guida tecnica. Da chi pensa al ritorno di Antonio Conte, a chi vuole voltare decisamente pagina e ripartire da un giovane come Thiago Motta che tanto bene sta facendo al Bologna. A quel punto si dovranno decidere le strategie sul calciomercato. Non è un mistero che la politica della Juve sia cambiata negli ultimi tempi: si punta ad abbassare il monte ingaggi e puntare su giovani talenti come Yildiz e Soulè.

Calciomercato Juve, sorpresa Soulé: “Può finire nella Saudi Pro League”

Per rimettere a posto i conti, tuttavia, è probabile che la Juventus sarà costretta a sacrificare uno dei due nella sessione estiva di mercato. Sia Kenan Yildiz che Matias Soulé hanno tanti estimatori in Italia e in Europa, soprattutto in Premier League.

Entrambi hanno già una valutazione alta, superiore ai 40 milioni di euro, che permetterebbe alla Vecchia Signora di mettere a segno una ricca plusvalenza. Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo e tifoso bianconero Tony Damascelli, che ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha fatto una rivelazione a sorpresa: “Per quanto riguarda il futuro di Soulé, starei attento all’Arabia. I sauditi si sono stufati di prendere solo calciatori a fine carriera e hanno iniziato a puntare i talenti Under 23“. Sarebbe davvero un peccato perdere uno dei migliori talenti della Juve e del mondo per una questione economica.