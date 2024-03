Cessione spaventosa dell’Inter: “Plusvalenza importante” | ESCLUSIVO

Le ultime di calciomercato Inter nella diretta Twitch di Tv Play: “Ecco il titolare della squadra di Inzaghi che rischia di più l’addio a fine stagione”

Si è toccato anche l’argomento Inter nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Twitch di Tv Play. ‘Caso’ Acerbi-Juan Jesus a parte, il focus è stato sul mercato e sulle mosse future dei nerazzurri.

Chi resta, chi parte? Attenzione a Dumfries, anche se Mattia Todisco de ‘Il Giorno’ butta nella mischia anche il nome di Lautaro Martinez. “Il titolare che rischia di più in questo momento è l’olandese, poiché è quello con la scadenza più vicina, giugno 2025. Va detto, però, che la cessione sembrava molto vicina qualche settimana fa considerata la distanza di un milione tra domanda e offerta. Però il giocatore ha capito che non è così facile trovare un’altra squadra con le stesse ambizioni e che gli possa garantire i 5,5 milioni chiesti. Quindi si sta continuando a trattare. Chiaramente se questo accordo non dovesse arrivare entro l’estate, credo che una cessione sarà presa assolutamente in considerazione“.

Todisco a Tv Play: “Plusvalenza importante con Lautaro, ma lui e Thuram non vogliono andare via dall’Inter”

Il rinnovo di Lautaro è prossimo, ma per l’argentino potrebbero muoversi alcuni top club europei. E non solo… “Quelli che fanno monetizzare maggiormente i club sono i calciatori con un costo a bilancio molto basso. i parametro zero, come può essere pure Thuram, oppure il classe ’97 di Bahia Bianca che è all’Inter da diversi anni”.

“Ha un contratto fino al 2026, quindi anche in quel caso, se lo vendi ad una cifra a tre zeri, chiaramente la società farebbe una plusvalenza importante – sottolinea Todisco – Devo dire che finora nessuno dei due ha manifestato l’intenzione di andare via. Per il capitano nerazzurro l’estate scorsa c’è stato un abboccamento da parte dell’Arabia, che potrebbe riproporsi. Finora, tuttavia, il diretto interessato ha sempre respinto al mittente le avances dalla Saudi League”.