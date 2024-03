Prima cessione Juventus: “Big venduto per fare utili”

La Juventus ha un occhio molto attento anche sui calciatori che in questo momento sono in prestito. Uno su tutti Matias Soulè: l’annuncio sul suo futuro

Una stagione lontano dalla Juventus per giocare con continuità e mostrare a tutti il proprio valore. È questo il percorso che sta vivendo Matias Soulè, fantasista argentino di proprietà dei bianconeri che a Frosinone in prestito ha trovato la propria dimensione.

Il nativo di Mar del Plata, che già aveva mostrato lampi di classe cristallina, è letteralmente esploso ai gialloblù con un ruolo da attore protagonista che gli ha permesso finora di mettere a referto anche 10 gol e 2 assist, raggiugendo la doppia cifra in Serie A. Dalle sue giocare passano anche le chance di salvezza del Frosinone che ha saputo valorizzarlo. Intanto la Juventus non ha mai smesso di osservarlo, con il futuro del calciatore che sarà inevitabilmente un tema da affrontare.

Ai tifosi bianconeri farebbe di certo piacere poterlo ammirare nuovamente a Torino ritrovato e maturato dopo l’esperienza nel Lazio, ma non va esclusa l’ipotesi cessione che consentirebbe alla Juventus ti mettere ulteriormente a posto i conti con una plusvalenza che si annuncerebbe monstre.

Calciomercato Juventus, Bargiggia sicuro: “Soulè sarà il primo per fare cassa”

Soulè potrebbe quindi essere anche solamente di passaggio la prossima estate, quando rientrerà dal prestito al Frosinone. L’addio infatti resta ipotesi percorribile visti i tanti interessamenti su di lui e le cifre che potrebbero circolare.

A tal proposito ha detto la sua anche il giornalista Paolo Bargiggia, che ai microfoni di ‘TvPlay’ ha ammesso: “Sarà il primo che la Juve utilizzerà per fare cassa. Se arriva un’offerta congrua dalla Premier non vedo perché non debba partire”. Il collega ha quindi completato il pensiero aggiungendo: “La Juve ha bisogno di fare utili, per me all’80% Soulé andrà via. Il prezzo? Almeno 35 milioni”.

Ed infine su Chiesa: “Se venisse ceduto in estate, ad un anno dalla scadenza, la Juve potrebbe ricavare sui 40 milioni, non credo di più”.