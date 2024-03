Lautaro Martinez spaventa l’Inter: allarme nerazzurro

Sul fronte Lautaro Martinez, arriva una notizia che preoccupa non poco l’Inter e tutto l’ambiente nerazzurro: l’annuncio che fa discutere

Nel corso dell’intervista rilasciata in patria ai microfoni di ‘Tyc Sports’, Lautaro Martinez ha riservato una stoccata a Costacurta, accendendo di fatto il derby tra Inter e Milan già con qualche settimana di anticipo. Ma tra le sue dichiarazioni ce ne sono state altre che invece hanno fatto preoccupare non poco i tifosi nerazzurri.

Non parliamo di scenari di mercato, ma della volontà del giocatore di partecipare alle Olimpiadi di Parigi, se il Ct della selezione olimpica argentina, Javier Mascherano, lo convocasse. “Se vorrà contare su di me, sarò sempre a disposizione”, ha spiegato. Il che apre a scenari piuttosto particolari per l’inizio della prossima stagione.

Ricordiamo infatti che Lautaro Martinez sarà già impegnato con la sua nazionale in Coppa America, che si disputerà negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio. Prendesse parte anche al torneo olimpico, che si svolgerebbe dal 24 luglio al 10 agosto, l’attaccante di fatto non andrebbe in vacanza. E soprattutto, salterebbe tutta la preparazione precampionato, con il via della Serie A previsto per il weekend del 17 e 18 agosto. Il che sarebbe un problema non da poco per Simone Inzaghi.