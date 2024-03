Lautaro Martinez stuzzica Costacurta: “Si riveda il gol nel derby in Champions”

Lautaro Martinez contro Billy Costacurta: dopo le critiche dell’ex milanista, arriva la replica piccata del capitano dell’Inter

Inter contro Milan, polemica rovente: Lautaro Martinez risponde alle critiche di Billy Costacurta e lo fa tirando in ballo il derby di Champions dello scorso anno, non certo un ricordo piacevole per il popolo rossonero.

Il pretesto per accendere la miccia sono le parole dell’ex difensore milanista pronunciate a ‘Sky’ dopo l’eliminazione dalla Champions del Milan. Costacurta ha sottolineato come si aspettasse di più da Lautaro Martinez e ha ricordato come “anche al Mondiale non aveva fatto bene”. Due elementi che lo hanno portato a dire: “Mi viene da pensare che in certe partite non riesca ad emergere fino in fondo, anche se credo abbia le possibilità per farlo. In Europa – la conclusione -servono una mentalità ed una determinazione diversa rispetto alla Serie A“.

Inter contro Milan, Lautaro Martinez replica a Costacurta

Parole che a distanza di dieci giorni Lautaro Martinez non ha ancora digerito, tanto che intervistato da ‘TyC Sports’ ha voluto rispondere all’ex calciatore del Milan, ora opinionista televisivo.

“Costacurta ha detto che non gioco bene partite importanti, ma non è vero. Ho segnato un gol nella semifinale di Champions contro il Milan, una delle partite più importanti della storia dei due club: quel gol non l’ha contato. Lo invito a rivederlo, non solo quello ma anche molte altre partite”.

Lautaro poi si è soffermato sul momento vissuto all’Inter: “Viviamo un momento bello e sono felice che sto facendo la storia come fatto da altri argentini in passato. Spero di continuare questo percorso e regalare ai tifosi una grande gioia”.