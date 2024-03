Irrompe Simeone: lo strappano ai nerazzurri (e alla Juve) per 30 milioni

Simeone ha un obiettivo concreto per la prossima estate: occhi sulla Serie A per il ‘Cholo’ per rinforzare il centrocampo del suo Atletico Madrid

L’Atletico Madrid guarda con attenzione alla Serie A e al campionato italiano per rinforzare il centrocampo del ‘Cholo’ Simeone in vista della prossima estate.

I ‘Colchoneros’ continuano a sognare in Champions League dopo aver eliminato l’Inter, mentre arrancano nella Liga dove rischiano il piazzamento tra le prime quattro. Simeone ha chiesto rinforzi così alla propria dirigenza, specialmente nel settore centrale del campo. Il tecnico argentino aveva richiesto un elemento di spessore in mezzo già la scorsa estate tra Verratti, Hojbjerg e Zubmendi, tutti obiettivi però alla fine sfumati per l’Atletico. La situazione invece potrebbe cambiare nel prossimo mercato, dove in cima alla lista del Ds italiano Berta c’è l’ingaggio di un centrocampista di livello per puntellare adeguatamente la mediana dei madrileni.

L’Atletico Madrid fa spesa in casa Atalanta: Ederson è il preferito di Simeone

Nelle scorse ore l’Atletico Madrid ha ufficializzato il rinnovo della bandiera Koke, che resterà quindi alla guida del centrocampo dei ‘Colchoneros’ almeno fino al 2025.

Nella batteria dei centrocampisti Simeone vorrebbe però aggiungere anche Ederson, perno dell’Atalanta e che secondo il quotidiano ‘Marca’ sarebbe in cima alla lista degli acquisti del ‘Cholo’ e del responsabile del mercato dei madrileni Berta. Il brasiliano sta dimostrando tutte le sue potenzialità nell’undici di Gasperini, attirando inevitabilmente l’interesse di diverse squadre tra cui spiccano la Juventus ma soprattutto il Tottenham. L’Atletico però vuole inserirsi prepotentemente nella corsa all’ex Salernitana, che ha un contratto fino al 2026 con la ‘Dea’ e la cui valutazione sfiora i 30 milioni di euro. Ederson nella stagione in corso ha collezionato 36 gettoni tra campionato, Europa League e Coppa Italia (quasi il 90% da titolare), mettendo a referto 6 reti e 2 assist.