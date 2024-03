UFFICIALE la firma sul contratto: annuncio sul rinnovo

E’ arrivato l’annuncio ufficiale sul rinnovo del centrocampista. Un nuovo contratto per il calciatore, protagonista di una grande stagione

Ci sarà ancora l’Atletico Madrid nel futuro del centrocampista spagnolo. La sua avventura può così continuare con la maglia dei Colchoneros fino al 30 giugno 2025.

Il club capitolino ha annunciato di aver trovato un accordo per il prolungamento del contratto di Koke di un ulteriore anno. Il giocatore classe 1992 è tornato ad essere un protagonista della squadra di Diego Simeone, sono i numeri a dirlo: in stagione Koke, titolare sia nella sfida di andata che in quella di ritorno contro l’Inter, ha infatti collezionato trentanove presenze, per un totale di oltre 2800 minuti giocati. Per il 32enne di Madrid, però, nessun gol, ma ben cinque assist.

Il rinnovo del contratto di Koke, come è giusto che fosse, è stato celebrato dall’Atletico Madrid sui vari canali social ufficiali.