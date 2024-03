Inzaghi, finalmente buone notizie: la Nazionale fa un ‘favore’ all’Inter

Dopo le tegole arrivate in serie nei giorni scorsi, per l’Inter e per Simone Inzaghi anche una buona notizia dalla Nazionale

Inter di nuovo in campo nel posticipo serale del lunedì di Pasquetta, a San Siro contro l’Empoli, a caccia di punti pesanti per avvicinare la vittoria dello scudetto. Per i nerazzurri, nei giorni scorsi, sono arrivate brutte notizie e il rischio di una vera e propria emergenza difensiva: oltre al caso Acerbi, fermi per infortunio Sommer e de Vrij con le rispettive nazionali.

Simone Inzaghi può invece, stavolta, tirare un po’ il fiato. Per il tecnico nerazzurro, indicazioni positive arrivano dalla Francia, con i transalpini che affronteranno domani sera il Cile nella seconda amichevole di questo mini ciclo. Stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’, Deschamps, che farà molti cambi in formazione, dovrebbe lasciare in panchina, questa volta, Pavard e Marcus Thuram, che dunque potranno riposare. Dovrebbero invece scendere in campo dall’inizio, questa volta, rispetto alla sfida persa con la Germania i milanisti, ossia Maignan, Theo Hernandez e Giroud.