Gol e scippo al Barcellona: l’Inter lo acquista per 30 milioni

Il club nerazzurro potrebbe piazzare un colpo a sorpresa in difesa: occhi puntati sul talento del Barcellona, in gol venerdì con la propria nazionale

Titolare con la sua nazionale a soli 19 anni, venerdì si è reso protagonista di un grande gol che ha fatto il giro del mondo. Il classe 2004 di proprietà del Barcellona, Mikayil Faye ha letteralmente stregato tutti.

Il giocatore, come detto, è stato autore di una splendida rete dalla distanza con la maglia del Senegal, nell’amichevole contro il Gabon. Esordio migliore, dunque, non poteva esserci per il calciatore, capace di giocare sia come centrale che come terzino sinistro.

Esordio che è stato osservato da vicino – come riporta il Daily Mail – anche dagli scout del Manchester United, che vorrebbero portarlo in Inghilterra. I Red Devils si preparano all’ennesima rivoluzione e il suo profilo è in cima alla lista della spesa. Il club di Premier League, però, non è l’unico sulle sue tracce e come si può leggere sul portale, anche l’Inter ne starebbe seguendo la crescita, così come il Bayer Leverkusen.

Inter, colpo Faye: il Barcellona pronto a cederlo

Nelle settimane scorse a muovere passi concreti sono state però due squadre francesi, il Nizza e il Lens, ma il Barcellona ha rispedito al mittente le offerte da poco più di 15 milioni di euro.

Per il Mikayil Faye il prezzo è decisamente più alto: l’Inter così come tutte i team che vogliono il giocatore dovranno presentarsi in Spagna con almeno 30 milioni di euro. Il Barcellona non naviga nell’oro e una cessione di questo tipo farebbe certamente bene alle sue casse in vista del prossimo mercato estivo.