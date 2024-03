Giroud via dal Milan, Deschamps svela: “È un suo desiderio”

Il futuro di Olivier Giroud è svelato dal ct della Francia Didier Deschamps: è un suo desiderio, addio al Milan

Olivier Giroud via dal Milan. L’attaccante francese è in scadenza di contratto con il club rossonero e il suo futuro sembra essere lontano dall’Italia.

Difficile che la società lombarda decida di proseguire con l’ex Arsenal e Chelsea che dal canto suo ha voglia di intraprendere una nuova esperienza, magari fuori dall’Europa. C’è la MLS nei desideri di Giroud che potrebbe il prossimo anno trasferirsi in America per giocare nel campionato dove c’è anche Lionel Messi.

Una scelta su cui si è soffermato anche Didier Deschamps in alcune dichiarazioni rilasciate a ‘Telefoot’ in cui dice la sua su quel che sarà il destino dell’attaccante della Nazionale transalpina. “Non è fatto il trasferimento di Olivier a Los Angeles, ma è una possibilità”. Il ct ha poi anche aggiunto che è un desiderio di Giroud.

Calciomercato Milan, Giroud via: le alternative in attacco

Proprio in vista dell’addio di Giroud, che come detto lascerà il club a parametro zero, il Milan si è messo alla ricerca di almeno un attaccante per la prossima stagione.

Tanti i nomi accostati alla società rossonera partendo da Zirkzee, autentico protagonista con la maglia del Bologna, passando a Santiago Gimenez del Feyenoord, senza dimenticare Guirassay dello Stoccarda e Jonathan David del Lille.