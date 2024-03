Follia Conceicao, aggredisce e minaccia l’arbitro e il sindaco: “Denunciato!”

Incredibile a Huelva in un torneo giovanile: Sergio Conceicao era sugli spalti, dopo la partita ha aggredito verbalmente e non solo l’arbitro

Anche durante la sosta la cronaca calcistica porta alla luce degli episodi che poco hanno a che fare con il campo e che stavolta vedono protagonista addirittura l’allenatore di un top club europeo in un torneo giovanile.

Stiamo parlando di Sergio Conceicao, tecnico del Porto ed ex molto amato in Italia, che addirittura sarebbe stato denunciato in Spagna. Il caso vuole che il fatto avvenga poche settimane dopo la rabbia dello stesso portoghese nei confronti di Arteta, che avrebbe insultato lui e la sua famiglia. Secondo quanto raccontato dal portale spagnolo ‘El Desmarque’, da vittima Conceicao è passato a colpevole con tanto di aggressione nei confronti dell’arbitro e del sindaco della città, oltre che perfino di due ufficiali della Guardia Civile. L’episodio è accaduto a Cartaya, comune nella provincia di Huelva. L’allenatore del Porto è andato in Spagna per la Copa Ganafote, un torneo giovanile a cui partecipava anche il Porto con una selezione. I piccoli Dragoes sono stati però sconfitti dal Siviglia in finale: Conceicao avrebbe cominciato a protestare con l’arbitro, tentando di entrare in campo durante la partita, fermato dalla sicurezza.

Come racconta il sindaco Manuel Barroso, che si è ritrovato all’interno della rissa, dopo il fischio finale lo stesso direttore di gara sarebbe stato costretto a fuggire verso il tunnel, aggredito, preso a schiaffi, spinto, insultato e addirittura minacciato di morte da alcune persone, tra cui ci sarebbe stato anche Conceicao. A questo punto l’intervento della Guardia Civil, che però ha acceso ulteriormente la contesa tanto che anche i tifosi sugli spalti hanno acceso una rissa.

Conceicao perde la testa, il sindaco di Huelva: “Ha minacciato di uccidermi”

Il sindaco di Cartaya Barroso ha poi aggiunto su Radio Antena Huelva dopo aver raccontato i fatti: “Siamo dispiaciuti per questo evento tragico, soprattutto per l’immagine che diamo ai più piccoli, i bambini hanno lasciato lo stadio piangendo. Con un atteggiamento grottesco e arrogante mi hanno detto: ‘Non sai con chi stai parlando’. Poi hanno cominciato a insultarmi, a mancarmi di rispetto. Anche all’interno dell’impianto abbiamo avuto un grande battibecco. Hanno cominciato ad arrivare diversi membri del Porto, i tifosi, poi sono stati coinvolti i tifosi dello Sporting”. Poi Barroso ha capito che il colpevole era Conceicao: “Gli ho detto: ‘Non ti vergogni di essere il capo di questo club, di mancarmi di rispetto e addirittura di attaccarmi?’ Poi lui ha continuato a insultarmi e ha persino minacciato di uccidermi“.

E poi il sindaco ha confermato di aver sporto denuncia contro Sergio Conceicao: “Sì, certo. Ho presentato denuncia a livello personale, come sindaco. Faremo denuncia anche attraverso la legge sportiva. Penso che una persona come questa deve essere sanzionata. Facciamo questo torneo affinché i bambini possano divertirsi e rimanere legati a questo sport. Questa è stata un’immagine deplorevole”. Barroso poi conclude raccontando che anche le forze dell’ordine sono state aggredite: “Quando è successo, hanno addirittura spinto i primi due della Guardia Civil, con atteggiamento spavaldo e credendosi superiori a tutti. Sono rimasto deluso. Grave sapere che lui è allenatore del Porto”.