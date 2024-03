Dramma in campo, crolla a terra durante la partita: morto a 25 anni

Il dramma si è consumato durante un match calcistico in Francia: un calciatore è crollato a terra ed è morto, aveva solo 25 anni

Una comunità intera sotto choc, calciatori, allenatori e tifosi che faticheranno a cancellare le drammatiche immagini viste con i propri occhi.

Lo sport in generale, calcio compreso, dovrebbe essere il momento dello svago e del divertimento. Purtroppo però in alcune circostante si trasforma, diventando il palcoscenico di terribili tragedie. È quello che è accaduto domenica in Francia durante il match di un campionato dilettantistico tra il Gondreville e il Villey Saint-Etienne.

Nel corso del match, Jordan Doekoe, calciatore della squadra ospite, si è accasciato improvvisamente a terra colto da malore. Inutili i soccorsi, che pure sono arrivati immediati sul terreno di gioco: i medici non hanno potuto fare altro che accertare la morte del giocatore di appena 30 anni.

Doekoe muore in campo: l’annuncio del club

Ad annunciare la morte del calciatore è stato il Villey Saint-Etienne con un comunicato pubblicato sui propri canali social.

“È con il cuore pesante che il presidente e i suoi dirigenti annunciano la morte di Jordan Doekoe, una persona eccezionale, un giocatore amato da tutti, durante la partita tra l’A.S Gondreville e il Villey Saint Etienne”. Il club ha voluto rivolgere un pensiero “innanzitutto alla moglie e ai figli, alla sua famiglia e ai suoi cari”, ma anche “agli arbitri, ai dirigenti, ai giocatori e agli spettatori delle due squadre presenti domenica pomeriggio durante questo terribile evento”.

Un evento drammatico e inaspettato: nulla lasciava presagire nei minuti immediatamente successivi quel che sarebbe accaduto. Il presidente Eric Lecler ha spiegato che non sono state ancora chiarite le cause del decesso e che gli accertamenti del caso si concluderanno nei prossimi giorni. Intanto lo stesso club ha attivato una raccolta fondi per aiutare la famiglia del calciatore.