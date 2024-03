Bocciatura totale per l’Italia, escluso da Euro2024: la scelta è stata già fatta

Non solo indicazioni positive per Spalletti dalle due amichevoli americane: c’è una bocciatura eccellente, furi da Euro2024

Doppia vittoria dell’Italia di Spalletti nelle amichevoli statunitensi: 2-1 sofferto contro il Venezuela, 2-0 domenica sera contro l’Ecuador. Diverse le indicazioni positive per il commissario tecnico che ha potuto sperimentare la difesa a tre, necessario visto che la Nazionale non può prescindere dal blocco Inter e i nerazzurri schierano la retroguardia con tre elementi come spiegato dallo stesso allenatore toscano.

Retegui è sicuramente tra i calciatori che hanno maggiormente convinto, insieme a Barella trascinatore da capitano nella gara contro l’Ecuador. Ma ci sono anche calciatori che hanno reso meno rispetto alle aspettative. Proprio su questi si è soffermato Calciomercato.it che su Twitter ha voluto chiedere ai propri utenti chi, tra i giocatori meno convincenti, lascerebbero a casa al momento delle convocazioni ad Euro2024: la scelta è ricaduta su uno dei big.

Italia, Locatelli fuori da Euro 2024

Bonaventura, Frattesi, Locatelli e Raspadori: questo il quartetto che selezionato dalla nostra redazione tra gli azzurri che nel doppio appuntamento a stelle e strisce ha avuto un rendimento non positivo.

L’escluso da Euro 2024, almeno secondo chi ha partecipato al sondaggio, è Manuel Locatelli: il 45,3% dei voti è ricaduto, infatti, sul centrocampista della Juventus. L’ex Sassuolo è stato schierato titolare nel primo match contro il Venezuela non convincendo particolarmente, mentre contro l’Ecuador è entrato in campo a metà ripresa.

Dietro al calciatore bianconero c’è Giacomo Bonaventura con il 32% di voti, risultato dovuto anche all’errore che ha consentito al Venezuela di andare in gol. Sono in pochi, invece, quelli che escluderebbero Raspadori (12%) e Frattesi (10,7%) dai 23 convocati per la rassegna continentale. Euro 2024 partirà il 14 giugno in Germania e vedrà l’Italia debuttare il giorno dopo contro l’Albania; gli azzurri sfideranno poi nel girone anche Spagna e Croazia.