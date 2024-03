Spalletti lo cambia per infortunio: “Problema al pube”

La rivelazione del calciatore nel post gara di Ecuador-Italia. Problema fisico dietro alla sostituzione: le dichiarazioni non lasciano dubbi

E’ stato uno dei protagonisti dell’Italia di Luciano Spalletti. Stasera contro l’Ecuador ha giocato dal primo minuto, venendo sostituito all’intervallo.

Dietro al cambio di Raoul Bellanova, che ha lasciato il campo a Di Lorenzo, c’è un guaio fisico, che ha fatto scattare l’allarme in casa Torino. Un infortunio, che però al momento sembra essere di lieve entità : “Ho sentito un leggero fastidio al pube – ha ammesso l’esterno destro ai microfoni della Rai -, nulla di che, ma con il dottore abbiamo preferito non rischiare visto che si tratta di un’amichevole”.

Ivan Juric e il suo Torino sperano dunque di riavere il giocatore al 100% già per la partita di campionato, in programma il 30 marzo, contro il Monza.

Ecuador-Italia, Bellanova: “Sogno l’Europeo”

Bellanova nel corso dell’intervista ha comunque mostrato tutta la sua felicità per la partita di stasera, vinta per 2 a 0 grazie alle reti di Pellegrini e Barella:

“Sono contento per la prestazione e per la vittoria – ha proseguito il terzino destro -, Ci siamo meritati questo successo per come abbiamo giocato, non esistono amichevoli quando indossi la maglia azzurra. Sogno di giocare l’Europeo come lo fanno tutti i calciatori, ma molto dipenderà dalle prestazioni che farò con il mio Torino. Io darò il massimo”, ha concluso Bellanova