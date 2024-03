Spalletti esalta l’Italia, ma rilancia: “Ci sono cose da sistemare”

Italia, le parole di Luciano Spalletti ai microfoni di Rai Sport al termine dell’amichevole contro l’Ecuador

L’Italia fa due su due. Dopo aver battuto il Venezuela, la Nazionale di Luciano Spalletti ha battuto anche l’Ecuador. Decisive le reti di Pellegrini e Barella, che hanno fissato l’incontro sul risultato di 2-0. Ai microfoni di Rai Sport, Luciano Spalletti ha toccato diversi argomenti nella consueta intervista post partita:

GARA – “Anche nell’interpretazione del secondo tempo siamo sempre stati squadra. Puoi decidere di attaccare di più, di difendere di più, ma l’importante è essere sempre squadra e lo siamo stati. Nel primo tempo siamo stati più alti nel baricentro e avremmo potuto fare un altro gol. Ma anche nel dare il pallino a loro, la squadra ha fatto bene.”

BILANCIO DELLE DUE SFIDE – “Il bilancio è molto positivo. Abbiamo avuto a che fare con un gruppo di ragazzi serissimi. L’organizzazione della Federazione perfetta. C’erano spostamenti da fare, campi con difficoltà anche a livello di meteo, per cui riuscire a mettere tutto ha fatto scaturire una tournée ottima”.

CRESCITA DEL GRUPPO – “Quanti dubbi hai e quante certezze in vista dei prossimi impegni? Quando si parla di presunzione dei calciatori, a volte mi viene voglia di domandarlo anche a voi. Tutti ormai sono squadre di livello contro le quali bisogna guadagnarsi un’opportunità per vincere le partite. Per cui abbiamo fatto due buone prestazioni, ci sono cose da mettere a posto di cui abbiamo riparlato. Da partite di questo genere viene facile fare delle analisi e tirar fuori cose positive”.