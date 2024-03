Sconfitta ed esonero: UFFICIALE il cambio in panchina

Arriva l’esonero del tecnico dopo il pesantissimo ko. Il club lombardo ha già scelto il nuovo allenatore, che guiderà la squadra fino al termine della stagione

E’ costato caro il ko interno di oggi pomeriggio al tecnico. Un 3 a 0, che ha spinto la società a cambiare allenatore.

Il Renate, così, dopo la sconfitta contro l’Arzignano, ha deciso di esonerare Alberto Colombo. A guidare le ‘pantere’ fino al termine della stagione sarà così mister Massimo Pavanel.

Il 3 a 0 dell’Arzignano, che porta le firme di Parigi (doppietta) e Faggioli, lascia il Renate a metà classifica, a tredicesimo posto, con soli tre punti di vantaggio sulla zona playout. Fra sei giorni la nuova guida si troverà subito a dover fare i conti con un match complicato, quello con la Virtus Verona, in trasferta, una vera e propria sfida salvezza

Renate, UFFICIALE l’esonero di Alberto Colombo

La nota del club brianzola apparsa sul sito ufficiale: “A.C. Renate Srl, in data odierna comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Alberto Colombo. Al mister va un sentito ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati quotidianamente in questi mesi alla guida dei nerazzurri, oltre ai migliori auguri per un futuro personale e professionale ricco di soddisfazioni e successi. Contestualmente, si informa che a partire dalla seduta di allenamento di domani, mister Massimo Pavanel tornerà alla guida delle pantere per le ultime cinque”