Penalizzazioni per cinque club, classifica stravolta e Champions a rischio

La giustizia sportiva torna a colpire: tremano cinque squadre per i punti di penalizzazione, classifica sconvolta

Parte finale della stagione calcistica in arrivo, con i match decisivi per tutti i verdetti tra campionato e coppe. In classifica, mai come adesso, i punti peseranno tantissimo. Specialmente nel caso in cui dovesse intervenire la giustizia sportiva con sanzioni di qualche genere.

Abbiamo ancora negli occhi cosa è successo lo scorso anno in Serie A, con la Juventus che alla fine della stagione, per punti conquistati sul campo, sarebbe stata terza, ma, per effetto del -10 per la riapertura del caso plusvalenze, era scivolata poi al settimo posto. Per essere successivamente esclusa dalle coppe europee da parte della Uefa. Adesso, però, a tremare per autentici stravolgimenti della classifica è la Premier League.

Premier League, rischia grosso l’Aston Villa ma non solo: la situazione

In Inghilterra, la situazione finanziaria dei club è più che mai sotto le luci dei riflettori. Già colpiti l’Everton, che è stato penalizzato di dieci punti, poi ridotti a -6, e il Nottingham Forrest, che ha ricevuto un -4. Ma adesso altre decisioni fondamentali potrebbero essere prese.

Secondo quanto riporta il ‘Daily Mail’, per effetto dello sforamento del tetto massimo di una perdita di 122 milioni di euro in tre anni, a rischiare una decurtazione di punti in classifica adesso ci sarebbero Aston Villa, Wolverhampton e Newcastle. Particolarmente delicata la situazione della squadra di Emery, attualmente quarta in classifica a quota 56, con tre lunghezze di vantaggio sul Tottenham quinto. Una penalizzazione potrebbe buttare fuori i ‘Villans’ dalla zona Champions. Wolves e Newcastle sono invece al nono e decimo posto con 41 e 40 punti e l’effetto sulla loro classifica sarebbe minore. Sullo sfondo, occhio alla situazione del Chelsea, che ha perdite altrettanto cospicue e ha come ultima possibilità per salvarsi quella di andare in attivo di almeno 100 milioni di euro nel prossimo mercato estivo.