Mourinho di nuovo in Italia, la scelta ricade sulla panchina più impensabile

Nuovo sondaggio sui profili social di Calciomercato.it. Stavolta in ballo il futuro di Josè Mourinho: arriva la scelta dei tifosi

Dopo l’addio alla Roma Josè Mourinho è rimasto senza una panchina, e rumors, speculazioni e curiosità sul suo futuro inevitabilmente iniziano a circolare.

Lo Special One è stato sostituito nella capitale brillantemente da Daniele De Rossi, che è riuscito in breve tempo a restituire verve e risultati a Dybala e soci che stanno provando a lottare per un piazzamento Champions, senza dimenticare il percorso in Europa League. La Roma però per Mourinho ora rappresenta solamente il passato, ed è già tempo di proiettarsi sul futuro e su quello che potrebbe essere il prossimo impiego.

Il tecnico lusitano è stato accostato a club italiani come Napoli e Juventus, senza dimenticare eventuali ritorni in Premier League in squadre come Chelsea e Manchester United. Non manca anche l’ipotesi Newcastle, così come l’Arabia Saudita, mentre come anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi andranno valutate anche le scelte del Fenerbahce.

Mourinho a caccia di una panchina: scelta fatta

Tante quindi le possibili strade per il futuro di Josè Mourinho, sempre molto stimato in giro per l’Europa dove a modo suo ha comunque sempre lasciato un segno del suo passaggio.

In Italia lo ricordano quindi tifosi di Inter e Roma ma non vanno escluse del tutto altre strade che conducono alla nostra penisola. Nello specifico attraverso il sondaggio odierno su X abbiamo chiesto ai nostri followers alla guida di quale squadra italiana vedrebbero meglio l’allenatore portoghese.

Con il 38,9% delle preferenze ha vinto la Nazionale, attualmente allenata da Luciano Spalletti ed impegnata in un nuovo progetto tecnico. Appena dietro col 37% si assesta il Napoli, mentre per la Juventus ci sono il 22,2% dei voti. Lontanissimo il Milan che chiude a quota 1,9%.

Ecco l’esito del sondaggio su Mourinho proposto da Calciomercato.it: