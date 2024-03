Maxi scambio Juventus: via Locatelli e Soulé per prendere due big

La Juventus si gode e coccola il talento di Matias Soulé: l’argentino possibile pedina preziosa in chiave mercato

Non solo in Serie A con la maglia del Frosinone: Matias Soulé stupisce anche con la maglia dell’Argentina Under 23 e la Juventus pensa già al mercato estivo.

Autore di uno strepitoso gol di tacco al volo nella sfida tra Argentina Under 23 e i pari età del Messico, Matias Soulé “rischia” di diventare uno dei nomi più chiacchierati della prossima sessione estiva di calciomercato. In campionato ha messo a segno dieci reti e due assist, ma non solo: ha dribblato 83 volte, più di Leao, Kvaratskhelia, Laurienté e Zaccagni.

La Juventus, a distanza, si gode la crescita di uno dei suoi gioiellini, probabilmente il più splendente e appetibile in chiave calciomercato. Allo stato attuale la società bianconera valuta il cartellino dell’argentino tra i 25 e i 30 milioni di euro e una sua cessione permetterebbe di condurre in porto – ad esempio – l’operazione Koopmeiners, che l’Atalanta valuta 60 milioni, ma non solo.

Juventus, possibile maxi-scambio per due big

La Juventus, infatti, valuta anche la possibilità di inserire il cartellino di Matias Soulé, 21 anni da compiere il prossimo 15 aprile, in una maxi-operazione col Bayern Monaco.

I bianconeri sono da tempo sulle tracce di Leroy Sané e Leon Goretzka, tra i pezzi forti della formazione bavarese. Del resto, Matias Soulé ha estimatori in tutta Europa, soprattutto in Spagna, e anche il Bayern Monaco potrebbe farci un pensierino. Un possibile doppio scambio con l’inserimento anche del cartellino di Manuel Locatelli nell’operazione.

Ad ogni modo, il destino di Matias Soulé non è ancora del tutto definito e segnato. Non è da escludere, infatti, che torni alla Juventus per restare, almeno per una stagione dopo l’esperienza in prestito al Frosinone. Chiaramente avrebbe bisogno di giocare e di farlo con continuità per proseguire in quel percorso di crescita che potrebbe portarlo ad essere uno dei giocatori più appetibili del panorama calcistico mondiale.