Soulé pronto per una big, risponde Di Francesco: “Ecco sa cosa dipende”

Il Frosinone esce sconfitto nel recupero dal lunch match dell'Allianz Stadium contro la Juventus: le parole di Eusebio Di Francesco in conferenza stampa

Il Frosinone beffato in pieno recupero dal guizzo di Rugani. Altra sconfitta per la compagine di Eusebio Di Francesco, con la situazione di classifica che si fa sempre più difficile per i ciociari.

Gli ospiti sono calati specialmente nella ripresa, dopo un ottimo primo tempo: “Siamo il Frosinone, non dimentichiamoci il gap che c’è con la Juventus – risponde Di Francesco in conferenza stampa alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Anche nel secondo tempo abbiamo concesso poco, McKennie per fermare una nostra ripartenza si è fatto male. La Juve ha creato pochino per vincerla… però il calcio non è una legge scritta”. Uno dei protagonisti nel Frosinone è certamente Soulé: “Se è pronto per una big? “Ha grandi potenzialità. Dipenderà da quello che farà con noi da qui fino al termine del campionato”, la risposta dell’ex allenatore della Roma sempre alla domanda di Calciomercato.it.

Di Francesco dopo Juve-Frosinone: “Mi sono stufato dei complimenti”

Di Francesco continua nella sua analisi dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium: “Non è facile commentare dopo una partita come questa. La squadra esprime tanto in campo, però non è ripagata del gioco e delle prestazioni che offre. Mi sono un po’ stufato dei complimenti: vista anche al situazione di classifica, vogliamo anche raccogliere punti importanti“.

Il Frosinone deve rialzarsi immediatamente per allontanarsi dalla zona rossa della classifica: “Bisogna avere più malizia nel portare a casa le partite. Adesso serve lavorare sia psicologicamente che sull’aspetto tecnico. Dobbiamo alzare il livello di attenzione e tornare al più presto a far punti”.