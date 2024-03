L’Atletico Madrid infierisce sull’Inter: vogliono chiudere l’affare

L’Atletico Madrid non ha finito con l’Inter, almeno questo è ciò che sembra dal calciomercato. I Colchoneros sono pronti a chiudere l’affare

Gli ottavi di finale di Champions League sono ormai consegnati agli archivi del calcio, con l’Atletico Madrid che ha conquistato, in rimonta rispetto all’andata, il passaggio del turno ai danni dell’Inter. La delusione è tanta in casa nerazzurra, ma la pausa per le Nazionali aiuterà ad archiviare questa sconfitta, in una stagione che sta diventando comunque storica.

Il duello con i Colchoneros, però, non si limiterà solo al campo, ma potrebbe presto sfociare anche sul calciomercato. Diego Simeone, infatti, ha messo nel mirino un calciatore che negli scorsi mesi è finito anche nelle liste di Marotta e Ausilio per l’Inter: stiamo parlando di Matt O’Riley. L’autentica sorpresa danese – nato a Londra – ha realizzato 11 gol e 10 assist in 29 presenze, da centrocampista ovviamente.

Stiamo parlando di un calciatore di grande corsa e fisicità – sfiora i 190 centimetri d’altezza -, e con una capacità di rifinire e andare in rete notevole. Per questo, praticamente in tutt’Europa si sono messi sulle sue tracce e l’Inter, dicevano in molti, poteva chiudere l’affare già a gennaio. Per l’estate, però, i Colchoneros potrebbero passare in primo piano.

L’Atletico Madrid piomba su O’Riley: come stanno le cose

Ora, quindi, la Beneamata è passata in secondo piano e difficilmente tornerà sul calciatore, pur apprezzando le sue qualità. Di recente, il centrocampista si è esposto sul suo futuro dicendo che “è un onore che i più grandi club mi tengano d’occhio. È stata fatta un’offerta, ma il Celtic non è stato soddisfatto. Non importa se si tratta di Premier League, Liga, Serie A o Bundesliga”.

E ha precisato anche che dovrà essere un club adatto a lui, ovviamente. Simeone potrebbe sfruttare al massimo la sua fisicità e la capacità di giocare box to box, particolarmente apprezzata dall’argentino. La sua valutazione è già schizzata a 15 milioni di euro, ma potrebbe ulteriormente crescere nel prossimo futuro, anche se non spaventa le big interessate, soprattutto i Colchoneros.