La partita si rigioca: è arrivato il verdetto UFFICIALE

La partita dovrà essere rigiocata, il verdetto è clamoroso e sta facendo il giro d’Italia: cosa è successo e perché si è arrivati a questa decisione

Il calcio è fatto di passaggi cruciali che possono determinare il destino di un club e di una stagione, ma sono tanti i fattori che all’improvviso possono ribaltare le cose rispetto al campo, a volte con avvenimenti piuttosto strani o particolari.

Oggi vi portiamo nel campionato provinciale Allievi U17 di Monza Brianza, non così pubblicizzato o così popolare, ma in questo caso protagonista di un evento talmente tanto particolare da non poter passare inosservato. Una partita, infatti, si dovrà rigiocare a distanza di mesi dal suo esito sul campo e per una ragione clamorosa, che probabilmente non avrete mai sentito o sperimentato.

La delegazione non ha mai avuto il rapporto di gara e non riesce più a contattare l’arbitro. A distanza di diversi mesi, quindi, la decisione ufficiale è arrivata e, nonostante il campo abbia già emesso il suo chiaro verdetto, la partita si dovrà rigiocare.

L’arbitro non si rintraccia e manca il rapporto di gara: la partita si rigioca

Chissà dopo una partita andata male, in quanti l’avranno disputata nuovamente, almeno nella loro testa. Be’, in questo caso la gara tra Ges Monza 1946 e Casati Calcio Arcore, per il Girone A del torneo Allievi, potranno farlo per davvero.

La scelta è stata obbligata, dopo gli eventi degli ultimi mesi, ed è stata comunicata dal giudice sportivo: “Non potendo procedere con l’omologazione, se ne dispone la ripetizione a cura della Delegazione Provinciale di Monza nei tempi e con le modalità da essa stabilite”, si legge. Il tutto a causa della mancanza del rapporto e dell’impossibilità di reperire l’arbitro. Clamoroso, ma il calcio è anche questo, di rado per fortuna.