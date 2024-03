Juve, nuovo sgarbo all’Inter: la prenderanno malissimo

La Juve ha in serbo un nuovo sgarbo all’Inter: i tifosi nerazzurri non la prenderanno per nulla bene se dovesse andare in porto

L’Inter si avvia verso la seconda stella, ancora con qualche punto da mettere in cascina per toccare davvero con mano l’ambito titolo. La Juve ha tenuto il passo degli eterni rivali per gran parte della stagione, poi è crollata negli ultimi due mesi e non riesce davvero più a ritrovare se stessa.

Nonostante ciò, non è detto che Massimiliano Allegri lasci il club a fine stagione, ma in ogni caso la società porterà avanti il progetto giovane e di prospettiva che da quelle parti non si vedeva da tempo – l’età media della rosa si attesta addirittura a 26 anni. Proprio in quest’ottica, la Vecchia Signora potrebbe davvero concretizzare un colpo parecchio interessante, quello che porterebbe a Torino Cesare Casadei.

Il grande talento cresciuto nell’Inter, e che i nerazzurri hanno sacrificato cedendolo al Chelsea, piace molto a Madama, e non dalle ultime settimane. Il gol alla Lettonia con l’Under 21, dopo aver fatto benissimo con l’Under 20, certifica un talento che non è destinato a svanire.

Casadei può davvero tornare in Italia: la Juve fa sul serio

Il 21enne ha disputato 22 partite in Championship in questa stagione, di cui solo un terzo da titolare, realizzando due reti. Insomma, in Inghilterra gioca a singhiozzo e non ai massimi livelli, per cui la Juve potrebbe davvero sperare di riportarlo in Italia, anche se i Blues hanno sempre creduto in lui e proveranno a farlo anche nella prossima stagione.

Alla fine, potrebbe bastare un investimento sui 15 milioni di euro, magari anche qualcosa in meno o variando tra parte fissa e bonus. I bianconeri potrebbero così proporre un prestito con obbligo di riscatto e puntare su un ragazzo che abbina fisicità, tecnica e un fiuto del gol non indifferente, quel tratto di congiunzione tra centrocampo e attacco che tanto manca nel 3-5-2 di Allegri.

Quasi dimenticavamo: Casadei è un rimpianto per molti tifosi dell’Inter, che a ogni sua delizia in Nazionale non smettono di sottolineare che lo rivorrebbero in nerazzurro. Il passaggio in bianconero, quindi, sarebbe anche uno sgarbo agli acerrimi rivali.