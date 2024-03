Italia, enigma infinito per Spalletti: “Da togliere subito”

Nonostante i buoni spunti offerti dall’Italia, per Luciano Spalletti c’è ancora molto da lavorare. La presa di posizione è immediata

Pur avendo in mano le redini del gioco per buona parte della gara, l’Italia non è ancora riuscita a chiudere la pratica Ecuador. Dopo essere passata in vantaggio grazie ad una perla di Lorenzo Pellegrini, gli Azzurri hanno creato le migliori occasioni per chiudere virtualmente i conti, senza riuscirci.

Tra le note negative c’è sicuramente la prestazione di Giacomo Raspadori. Pur mostrando grande impegno anche in fase di non possesso, l’attaccante del Napoli non è riuscito quasi mai ad incidere nella zona calda. Spaesato e poco servito, Raspadori ha faticato molto a trovare una collocazione tattica ben precisa, finendo con lo svariare molto. Sporcando la sua prestazione con molti errori in termini di appoggio e di finalizzazione, il jolly di Spalletti, schierato da falso nueve contro l’Ecuador, non ha convinto. Non a caso diversi tifosi hanno esternato il loro malcontento per la prestazione piuttosto opaca fornita da Raspadori:

Giocare con Raspadori o giocare senza attaccante è praticamente la stessa cosa — Roberta Q 🦄🤍🖤 (@Roberta03830719) March 24, 2024

Con Raspadori e Zaniolo è impossibile che facciamo gol #EcuadorItalia — Simone Cupriano (@PartreJeanSol) March 24, 2024

#EcuadorItalia Un pinco pallino qualunque al posto di raspadori si trova? — DAS (@Domsca20x) March 24, 2024

Get Zaniolo & Raspadori out — M!MMO (@SebaMimmo) March 24, 2024

Finalmente esce Raspadori. Purtroppo non ha giocato bene. — francesca💙Amo SPALLETTI,MERTENS,G.CONTE,R.FIENNES (@ralphfiennes55) March 24, 2024