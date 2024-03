Infortunio serio, ko in Nazionale: UFFICIALE 4 settimane di stop

La pausa per gli impegni delle nazionali continua a mietere ‘vittime’ dal punto di vista degli infortuni. Il comunicato ufficiale della Federazione

Nuovo ko direttamente dalla sosta per gli impegni delle nazionali. Stavolta a farne le spese è il Verona che sarà costretto a perdere un elemento molto importante come lo slovacco Tomas Suslov.

Il centrocampista è uscito nel corso della gara contro l’Austria facendo registrare un brutto ko alla caviglia che lo ha costretto a dare forfait. Non si tratta peraltro neanche di un infortunio di poco conto stando alla nota ufficiale della Federazione slovacca che ha evidenziato: “Tomáš Suslov non potrà giocare e non andrà a Oslo. È stato inoltre sottoposto ad un esame di risonanza magnetica. Ha parzialmente rotto i legamenti della caviglia destra, il trattamento è stimato per 3-4 settimane ha detto il medico della nazionale Zsolt Fegyveres”.

Stop lungo quindi in un momento delicato della stagione per Suslov che non sarà rimpiazzato da Calzona tra i convocati.