Ennesimo flop in Serie A, nessun riscatto in estate

Dal suo arrivo a gennaio è un totale flop per la Serie A: nessun riscatto in estate

Nel corso del mercato di gennaio sono arrivati in Serie A tanti giocatori. Qualcuno ha impattato in maniera più che positiva, rivelandosi una vera e propria sorpresa. Altri invece non sono riusciti ad avere minuti e a ritagliarsi spazi.

Tra questi c’è Leander Dendoncker, uno dei nomi più altisonanti approdati in Italia nel mercato invernale. Il nazionale belga è sbarcato a Napoli in prestito con diritto di riscatto dall’Aston Villa. Un riscatto fissato a 9 milioni di euro, che però il club partenopeo non eserciterà. Il classe 1995 è stato fin qui impiegato pochissimo da Mazzarri prima e da Calzona poi.

Napoli-Dendoncker, niente riscatto

Il giornalista turco Ekrem Konur sottolinea infatti come il centrocampista fiammingo non verrà riscattato.

Difficile infatti ipotizzare che il presidente Aurelio De Laurentiis decida di sborsare i 9 milioni di euro pattuiti con il club di Birmingham. Dendoncker infatti ha collezionato fino ad ora soltanto tre presenze con la maglia azzurra, per un totale di 21 minuti in Serie A. Numeri minimi, che mostrano come il belga non sia riuscito a scalare le gerarchie. Al contrario di altri nuovi arrivi come Traore e Ngonge, quest’ultimo fermato solo da un infortunio, ma rivelatosi una preziosa pedina in uscita dalla panchina. Un annata complicata per il giocatore, che rischia anche di perdere il treno nazionale. L’ultima chiamata con il Belgio risale al giugno 2023: difficile che il ct Domenico Tedesco possa decidere di convocarlo in vista degli Europei estivi, soprattutto se il minutaggio dovesse essere minimo.