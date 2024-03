Stangata o sconto: c’è una nuova ipotesi per Acerbi

La prossima settimana arriverà la sentenza della Procura Federale sul caso Acerbi: possibile sconto in un caso per il difensore dell’Inter

Acerbi e Juan Jesus sono stati ascoltati nella giornata di venerdì dalla Procura Federale e cresce l’attesa per capire quale sarà il dispositivo del Procuratore Chiné.

Decisione che arriverà all’inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì, con il difensore dell’Inter che interrogato ad Appiano Gentile a ribadito la sua versione dei fatti e di non aver mai pronunciato frasi o epiteti razzisti nei confronti del collega del Napoli, come dichiarato anche lunedì scorso al ritorno a Milano dopo l’esclusione in Nazionale. Anche Juan Jesus ha ribadito la sua verità agli inquirenti e se la versione del brasiliano venisse confermata Acerbi rischierebbe una lunga squalifica a tempo determinato o 10 giornate di stop, chiudendo così’ in anticipo il suo campionato e rischiando anche provvedimenti esemplari dall’Inter.

Inter, Acerbi spera nello sconto: gli scenari

Se invece la Procura Federale non riuscisse a raccogliere elementi sufficienti per dimostrare l’eventuale colpevolezza del difensore ex Lazio, potrebbe cambiare la violazione contestata passando dall’articolo 28 al 29 del Codice di Giustizia Sportiva, che fa riferimento a una condotta gravemente antisportiva e non discriminatoria o razzista.

In quel caso l’ordinamento prevederebbe una pena di 2 giornate, che con possibili aggravanti potrebbe salire al massimo a 3-4 turni di stop. Ed è questa ovviamente la speranza dell’Inter e del giocatore, a fronte di una stangata che potrebbe mettere a serio rischio anche la prosecuzione del rapporto di Acerbi con il club nerazzurro.