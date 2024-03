Squalifica ‘dimenticata’, dietrofront del Giudice Sportivo: la decisione UFFICIALE

Scatta la squalifica ‘dimenticata’: arriva la rettifica del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di campionato

Un errore del Giudice Sportivo che fa marcia indietro: comunicato rettificato e squalifica per il centrocampista dopo l’ultima giornata di campionato.

Curiosità in Serie B dove, diversi giorni dopo la pubblicazione del consueto comunicato, il Giudice Sportivo ha integrato il dispositivo emesso dopo l’ultima giornata del torneo cadetto. Un’integrazione legata alla squalifica di un calciatore, inizialmente non indicata nel comunicato pubblicato dopo la trentesima giornata del campionato di Serie B.

Il caso è quello di Davide Guglielmotti, esterno di centrocampo in forza al Lecco che nel corso dell’ultima giornata di campionato, valevole per il trentesimo turno del torneo cadetto, ha rimediato un cartellino giallo nella sfida persa per 4-1 sul campo dell’Ascoli, confermando l’ultimo posto in classifica per la società di patron Paolo Leonardo Di Nunno, ormai apparentemente condannata al ritorno in terza serie dopo la favola conclusasi con la storica promozione in Serie B dello scorso anno.

Squalifica “dimenticata”, il Giudice Sportivo torna sui suoi passi

Nel corso della partita giocata allo stadio ‘Del Duca’ di Ascoli, Guglielmotti è stato ammonito pochi secondi dopo il suo ingresso in campo a inizio secondo tempo al posto di Mats Lemmens dopo un intervento scorretto nei confronti di un avversario sul terreno di gioco.

Un cartellino giallo comminato dall’arbitro Daniele Rutella “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Un’ammonizione riportata nel comunicato del Giudice Sportivo dello scorso 19 marzo, senza però indicare la squalifica di una giornata, pur tenendo in considerazione il fatto che per Davide Guglielmotti si trattava della quinta ammonizione che – come prevede il regolamento – doveva far scattare la squalifica.

Ecco perché, a parziale rettifica di quanto riportato nel comunicato ufficiale 121 pubblicato in data 19 marzo, il Giudice Sportivo “appurato che per un mero errore nella generazione del comunicato veniva riportata la quinta sanzione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario senza indicare la squalifica per una giornata” ha deliberato di “comminare la squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore Davide Guglielmotti per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.