Rabiot lascia la Juventus, ma resta in Serie A: l’indizio ha preso quota

Pilastro della Juventus, Adrien Rabiot non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. L’ultimo segnale non è affatto passato inosservato

Nonostante l’infortunio patito nelle scorse settimane, Adrien Rabiot anche in questa stagione si è preso la Juventus sulle spalle. Punto di riferimento della mediana di Allegri, il “Duca” ha comunque fornito il suo apporto sia in termini di gol che di assist.

Non ancora al top della forma, la mezzala francese ha provato a dare la scossa al centrocampo bianconero anche contro il Genoa. Fornendo stabilità e compattezza al reparto, l’ex Psg è – assieme a Mckennie – il vero punto di riferimento di un centrocampo orfano di veri leader tecnici e carismatici. Legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2024, però, il centrocampista transalpino non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Come ammesso dal diretto interessato in più di una circostanza, si prospettano mesi decisivi per la scelta della sua nuova squadra. Sebbene la sua permanenza in bianconero non sia affatto da escludere, la sensazione è che Rabiot potrebbe fare le valigie. Le chances di un addio del transalpino aumenterebbero in maniera esponenziale, ad esempio, nel caso in cui alla fine Max Allegri non dovesse essere confermato sulla panchina della Juventus.

Calciomercato Juventus, Rabiot all’Inter: il verdetto dei bookmakers

Un intreccio a doppia mandata, quello tra Rabiot e Allegri, che non può e non deve essere trascurato. Dopo averlo convinto a restare all’ombra della Mole, il tecnico livornese ha elogiato il suo centrocampista in tempi e in modi diversi. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che proprio in concomitanza delle voci relative al possibile addio di Allegri, spifferi sempre più insistenti potrebbero sancire la fine dell’avventura di Rabiot in bianconero.

A tal proposito, il comportamento dei bookmakers potrebbe suggerire un improvviso cambio di rotta. Secondo i betting analyst di Sisal, l’opzione Rabiot-Inter non rappresenterebbe un’ipotesi da fantamercato. Accostato ai nerazzurri pochi prima dello scontro diretto di San Siro, Rabiot potrebbe rappresentare un’occasione intrigante per i nerazzurri. Alla vigilia di una nuova sessione di calciomercato nella quale Marotta sarà chiamato a fare di necessità virtù, una cessione ‘pesante’ in mediana non è affatto da escludere. A quel punto la candidatura di Rabiot, nel caso in cui il francese non avesse trovato l’accordo con un altro club, potrebbe configurarsi molto di più di una semplice suggestione. Sisal, ad esempio, banca a sei volte la posta il possibile binomio Rabiot-Inter. Staremo a vedere cosa succederà.