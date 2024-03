Mbappe al Real Madrid, intesa totale: “Ecco quando sarà annunciato”

Dopo una lunga telenovela, è pronto a consumarsi il matrimonio tra il Real Madrid e Kylian Mbappe. La presa di posizione non è tardata ad arrivare

Protagonista di un’altra stagione da capogiro, Kylian Mbappe è pronto a ritagliarsi un ruolo di primo piano anche nei prossimi mesi. Non tanto o non solo per il Psg. L’asso francese, che sta trascinando i parigini a suon di giocate esaltanti, è sempre più vicino a cambiare aria. Dopo un lungo corteggiamento, infatti, il Real Madrid è pronto ad abbracciare il fuoriclasse transalpino.

Sebbene non siano state ancora svelate cifre o dettagli di alcun tipo, gli spifferi e le indiscrezioni relative al sempre più probabile binomio Mbappe-Real Madrid si stanno diffondendo senza soluzione di continuità. L’ultima notizia, nello specifico, trapela dalla Francia ed è stata lanciata da Jerome Rothen. Come evidenziato da Rmc Sport, Rothen si è espresso a chiare lettere sul futuro di Mbappe, individuando una possibile chiave di lettura: “Mbappe firmerà per il Real Madrid, lo annunceranno prima degli Europei. Finché ci sarà la possibilità di vedere Psg-Real Madrid, non comunicheranno nulla”.

Si prospettano dunque settimane roventi sotto questo punto di vista. Mbappe si avvicina dunque a grandi passi alle Merengues: potrebbe essere solo questione di tempo, ormai, per gli annunci ufficiali.