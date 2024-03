Clamorose rivelazioni di Giuseppe Marotta: l’amministratore delegato dell’Inter svela il suo immediato futuro

Nessun dubbio sul suo futuro: Giuseppe Marotta ha già deciso cosa farà quando scadrà il contratto che attualmente lo lega all’Inter.

“Quando terminerà il mio contratto, lascerò l’Inter e mi occuperò solo dei giovani””: lo ha svelato l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, in occasione di una conferenza stampa congiunta con Luis Scola, ad della Pallacanestro Varese. Come riportato da ‘goal.com’, l’esperto dirigente nerazzurro ha svelato di volersi dedicare ai giovani quando scadrà il contratto con l’Inter.

Una scelta chiara quella dell’esperto dirigente ex Sampdoria e Juventus, secondo il quale il settore giovanile rappresenta “il patrimonio più grande di una società”, in particolar modo “dal punto di vista umano”. Marotta, infatti, si dice sempre più convinto del fatto che “far pagare lo sport ai giovani sia sbagliato”. Praticare attività sportiva per i giovani, infatti “dovrebbe essere gratuito” dato che in questo modo “si riuscirebbero a coinvolgere anche le famiglie povere, quelle in cui si nascondono i campioni, come accadeva una volta”.

Inter, Marotta annuncia il suo addio a fine contratto

Nel corso del suo intervento, dunque, Giuseppe Marotta ha reso nota la decisione sul suo futuro quando scadrà il contratto che lo lega all’Inter, società di cui ricopre l’incarico di amministratore delegato dal 2018, dopo l’addio alla Juventus.

Inoltre, ha evidenziato quelli che – a suo avviso – rappresentano i punti cardine per ottenere risultati: “Ci vogliono competenze, ma anche strutture”, vale a dire “impianti e centri di allenamento”. Senza questi ingredienti, secondo Marotta “non si ottiene nulla, ma anche sotto questo punto di vista in Italia scontiamo la mancanza di sensibilità politica verso lo sport”. Ma non solo. Secondo Marotta ci sono anche “carenze nel mondo della scuola”, riportando l’esempio dell’Olanda dove “l’Ajax e le scuole di Amsterdam si dividono il compito di allenare i ragazzi”.