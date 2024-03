Italia-Ecuador: due osservati speciali per le big italiane | ESCLUSIVO

È tutto pronto per la seconda amichevole dell’Italia contro l’Ecuador: le big italiane monitorano due giocatori

Dopo la vittoria per due a uno contro il Venezuela, l’Italia si è spostata a New York per affrontare l’Ecuador nella seconda amichevole di marzo. La sfida contro la compagine sudamericana sarà osservata con estremo interesse anche dagli operatori di calcio mercato. Guidata da Moise Caicedo, la nazionale tricolor può contare su diversi elementi interessanti.

Ormai da anni, ad esempio, Piero Hincapié è finito nel taccuino di Milan, Napoli e Roma, che tuttavia difficilmente riusciranno a competere con il Liverpool e le altre big inglesi che hanno messo nel mirino il difensore del Bayer Leverkusen, valutato ormai più di 50 milioni di euro. Il difensore mancino non è l’unico giocatore monitorato dalle big italiane ed europee.

Italia-Ecuardor, la Serie A osserva Minda

Molto attivi già lo scorso maggio durante il mondiale under 20, gli scout italiani non hanno perso di vista un talento offensivo che sta facendo molto bene alla sua prima stagione europea. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, Fiorentina, Milan e Napoli, anche nelle scorse settimane hanno monitorato con estremo interesse i progressi di Alan Minda.

Acquistato la scorsa estate dal Cercle Bruges per soli 2 milioni di euro, l’attaccante esterno ha realizzato 7 gol e 6 assist in 29 presenze stagionali. La sfida contro l’Italia, qualora il giocatore dovesse scendere in campo, rappresenterebbe un’occasione molto importante per vedere il ventenne in azioni contro avversari di calibro internazionale. A differenza di quelli inglesi, i club italiani per ora si sono limitati a far osservare il giocatore, mentre sul fronte britannico si registra qualche movimento più concreto.