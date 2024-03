Inter e Juventus a mani vuote: colpo a zero, nuovo blitz dall’Arabia

Dalla Spagna trapelano importanti aggiornamenti sul suo futuro. Il richiamo dell’Arabia può far saltare il banco: Juve ed Inter nei guai

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, non sono poche le indiscrezioni che continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Sotto questo punto di vista, tra i club più operativi ci sono sicuramente Inter e Juventus.

A caccia di innesti importanti con cui puntellare i rispettivi organici, i nerazzurri e i bianconeri potrebbero sfidarsi per qualche obiettivo in comune. Non è un mistero, infatti, che entrambi i club siano a caccia di rinforzi per la difesa. A tal proposito, uno dei profili presente da tempo nei radar di Giuntoli e Marotta è quel Mario Hermoso accostato da tempo a diversi club di Serie A. Nonostante le diverse offerte ricevute dai Colchoneros, per adesso il difensore spagnolo non ha ancora sciolto le riserve. Con il passare delle settimane, il numero di estimatori dell’esperto centrale dell’Atletico sta aumentando in maniera esponenziale.

Come evidenziato da Marca, infatti, oltre all’opzione Serie A resta in piedi la candidatura della Premier League. In tempi e in modi diversi, l’Aston Villa ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. A far saltare il banco, però, potrebbe essere nuovamente una compagine saudita. Dopo avergli dato la caccia nei mesi scorsi, infatti, non sarebbero pochi i club dall’Arabia pronti a darsi battaglia per Hermoso. Sotto questo punto di vista, molto dipenderà dall’offerta che eventualmente sarà messa sul piatto nel corso delle prossime settimane. Scenario in evoluzione.