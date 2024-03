Infortunio per il big e cambio immediato: Champions a rischio

La sua gara è durata poco più di dieci minuti: ha lasciato il campo piuttosto dolorante. Ecco cosa è successo

Una delle gare di cartello del tourbillon di amichevoli in programma questa è sicuramente Inghilterra-Brasile. A Wembley sta andando in scena una delle grandi classiche del calcio internazionale che, come prevedibile, ha già regalato non pochi colpi di scena.

A cominciare da quanto successo a cavallo del decimo minuto di gioco, quando Kyle Walker è stato costretto ad alzare bandiera bianca, uscendo per infortunio. Per il terzino del Manchester City, stando a quanto rivelato dal The Sun, potrebbe trattarsi di un problema alla coscia destra. Molto dolorante, il terzino inglese ha provato a stringere i denti, prima di abbandonare definitivamente il manto erboso. Piuttosto preoccupato, Walker è rimasto qualche minuto a terra, scambiando rapide battute con lo staff medico dei Tre Leoni. Da valutare le sue condizioni in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League. Un appuntamento tutt’altro che banale, visto che il City di Guardiola il 9 aprile sarà di scena al Santiago Bernabeu, ospite del Real Madrid di Carlo Ancelotti.