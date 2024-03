Portogallo, Leao non gioca dopo il super gol: ecco il motivo | CM.IT

L’attaccante del Milan, Rafa Leao, è stato protagonista anche con la maglia del Portogallo. Ora il giocatore salterà l’amichevole contro la Slovenia

Rafa Leao protagonista con il Portogallo. E’ stato dell’attaccante del Milan il gol con cui ieri i lusitani hanno sbloccato il match contro la Svezia: una sassata precisa e potente all’incrocio dei pali, che ha fatto esultare il calciatore oltre i tanti tifosi rossoneri.

La Nazionale di Roberto Martinez, che si è imposta poi per 5 a 2, è pronta così a tornare in campo martedì sera. Lo farà, ancora in amichevole contro la Slovenia. Un’amichevole alla quale, però, non prenderà parte Rafa Leao. Dal Portogallo giunge notizia, infatti, che l’attaccante sia pronto a far ritorno in Italia.

Milan, Leao lascia Portogallo: il punto della situazione

Nessun infortunio dietro tale scelta, ma solo una decisione del Ct che vuole gestire le forze dei propri calciatori un periodo della stagione davvero ricco di impegni.

Da fonti vicine al Milan, come potuto apprendere da Calciomercato.it, la notizia viene confermata: Leao, infatti, è stato liberato dal Portogallo, e non giocherà dunque contro la Slovenia per scelta tecnica. Martinez, infatti, è pronto a cambiare ben otto calciatori.