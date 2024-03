Milan, Giroud pronto all’addio: scelta la nuova destinazione

Sembra essere già segnato il futuro di Olivier Giroud, in scadenza di contratto col Milan

Sarebbe giunta ai titoli di coda l’esperienza di Olivier Giroud al Milan e in Serie A: l’attaccante francese pronto a lasciare Il Diavolo dopo tre anni.

Sarebbe segnato il futuro di Olivier Giroud, in procinto di lasciare il Milan al termine della stagione corrente. L’attaccante classe ’86, infatti, è in scadenza di contratto con i rossoneri dopo tre anni e – salvo clamorose sorprese – non prolungherà il suo accordo con il Diavolo che nell’estate del 2021 lo prelevò dal Chelsea per poco meno di tre milioni di euro. In questi tre anni, Olivier Giroud ha scritto pagine importanti della storia rossonera, con un bottino di quarantasei gol e venti assist in 121 partite giocate tra campionato e coppe, partecipando anche alla conquista dello scudetto di due anni fa.

Ora, però, è giunto il momento di pensare al futuro per Olivier Giroud: al termine della stagione lascerà il Milan, la Serie A e probabilmente anche il calcio europeo. Con trentotto anni da compiere il prossimo settembre, infatti, l’esperto attaccante francese potrebbe – per la prima volta nel corso della sua carriera – tentare una nuova esperienza, fuori dal calcio europeo.

Calciomercato Milan, segnato il futuro di Olivier Giroud

A delineare uno scenario sul futuro di Olivier Giroud è L’Equipe che ipotizza una nuova opzione per l’esperto attaccante transalpino. L’ex Arsenal e Chelsea, infatti, sarebbe intenzionato a raggiungere l’amico e connazionale Hugo Lloris, esperto portiere coetaneo di Giroud, attualmente in forza al Los Angeles FC.

Pur non avendo mai giocato insieme in passato, Olivier Giroud e Hugo Lloris si sono più volte incrociati quando l’attaccante vestiva la maglia dell’Arsenal e l’estremo difensore quelli del Tottenham. Ora i due potrebbero trovarsi a giocare insieme in Major League Soccer, compagine che ha vinto il campionato statunitense del 2022.

Potrebbe essere questa, dunque, la decisione di Olivier Giroud, pronto a chiudere la carriera da calciatore oltreoceano, prima di intraprendere un nuovo percorso, magari ancora nel mondo del calcio, resta da capire se da allenatore o in altra veste.