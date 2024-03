Milan, addio Giroud: la scelta del francese

Le ultime sul titolarissimo di Stefano Pioli. Il futuro dell’attaccante è sempre più appeso ad un filo: l’addio appare davvero vicino

L’addio al Milan può davvero diventare realtà al termine della stagione. Un addio doloroso per il club rossonero, che potrebbe separarsi da uno dei suoi giocatori simbolo dell’ultimo periodo.

Stiamo chiaramente parlando di Olivier Giroud, che a giugno vedrà scadere il proprio accordo con il Diavolo. Il francese, autore dell’ennesima grande stagione, nonostante i 37 anni compiuto lo scorso 30 settembre, è stato fin qui il punto di riferimento offensivo del Milan di Stefano Pioli. 14 gol e 9 assist in 36 partite giocate: sono proprio i numeri a dirci che Olivier Giroud può ancora recitare un ruolo da protagonista ad altissimi livelli e il Milan anche per questo sarebbe pronto a rinnovargli il contratto per un’altra stagione.

Milan-Giroud, tra rinnovo e America

Le porte di Casa Milan sono aperte per il numero nove e il suo entourage. Un confronto verosimilmente tra le parti avverrà in primavera inoltrata. Un confronto con il quale si farà definitivamente chiarezza sul futuro di Giroud.

Il centravanti oggi si trova davanti ad un vero e proprio bivio: il prolungamento con il Milan per un ulteriore anno o l’addio al calcio europeo per sbarcare in America. La MLS lo corteggia ormai da tempo e Giroud ci sta pensando sempre più seriamente. Lo sta facendo, chiaramente, insieme alla famiglia. Sarebbe una scelta di vita importante, ma dire addio al Milan, dove si trova benissimo, non è certo facile.