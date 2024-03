Zhang-Inter, doccia gelata Oaktree: “Nulla di regolare per iscriversi al campionato”

Oaktree avrebbe rifiutato la proposta di Steven Zhang per il saldo immediato degli interesse accumulati fino alla scadenza del prestito: i dettagli sul futuro

Mentre in campo il futuro dell‘Inter appare roseo con la strada ben delineata verso uno scudetto che manca da un paio d’anni, al di fuori del terreno di gioco vanno prese di petto le ultime vicende relative al prestito di Oaktree.

È infatti notizia dei giorni scorsi il rifiuto da parte della stessa Oaktree a Steven Zhang in merito alla proposta di riscadenzare il prestito concesso in scadenza a giugno 2024. La questione proprietaria continua quindi a tenere banco, con i tifosi che da tempo attendono notizie su quello che potrà essere il destino del club.

Oaktree avrebbe dunque declinato la proposta di Steven Zhang per il saldo immediato degli interesse accumulati fino alla scadenza del prestito, equivalente a circa 100 milioni di euro. Un ‘no’ che evidentemente pone difficoltà e nubi sulle prossime mosse della società meneghina.

Inter, doccia gelata Zhang da Oaktree: la situazione

Si è trattato di una vera e propria doccia gelata per la proprietà interista, che dovrà quindi trovare le giuste contromisure.

Oaktree infatti non ritiene, una garanzia sufficiente, concedere altri 2/3 anni di tempo, il pagamento degli interessi accumulati, di circa 100 milioni, andando ad aumentare il tasso dal 12% al 16% per il periodo supplementare. Al netto del fatto che tutto potrebbe ancora cambiare, visto che ci sono un paio di mesi avanti, il fondo americano ritiene dunque troppo rischioso lasciare ancora l’Inter nelle mani di Suning con poi la prospettiva di ritrovarsi al 2026 o 2027 nelle stesse condizioni, con Zhang e soci quindi ancora non in grado di restituire il denaro.

In merito alla delicata situazione questa mattina è intervenuto anche Tony Damascelli in diretta a ‘Radio Radio’: “È una vicenda tristissima e malinconica. Sulla pelle dei tifosi hanno mangiato e speculato e non è giusto e corretto. Ritengo che la vicenda si trascini da troppo tempo con gli occhi chiusi di chi dovrebbe vigilare. Bisogna pagare i conti. C’è una situazione molto delicata, e quindi chi pensa a questo? Non ci pensa Zhang, che per motivi di facile comprensione non ci pensa. Non può pensarci Marotta, i denari non sono i suoi. Ritengo la vicenda emblematica di come il nostro sistema non riesca a sopportare la concorrenza. I tre club storici, e mi riferisco a Juve, Milan e Inter sono già in situazioni da libri in tribunale, ma si prosegue e si prosegue e non è bello. L’Inter, ribadisco non la squadra, non ha nulla di regolare per iscriversi al campionato“.