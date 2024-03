Zhang perde l’Inter: da Lautaro e Barella a Inzaghi, cosa succede ai big

Si complica la posizione di Zhang, arriva il rifiuto di Oaktree: il destino dell’Inter rischia di subire un ribaltone

I nerazzurri negli ultimi anni sono un modello di specchiata gestione societaria per quanto riguarda la dirigenza, che è riuscita non solo a colmare tutte le lacune della proprietà, ma anche a dare stabilità e mettere in atto un’inequivocabile crescita a livello tecnico.

La questione proprietaria, però, continua a tenere banco e può incidere in maniera forte sul futuro del club. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, Oaktree avrebbe rifiutato la proposta di Steven Zhang per il saldo immediato degli interesse accumulati fino alla scadenza del prestito, equivalente a circa 100 milioni di euro. Il rifiuto metterebbe in grande difficoltà Zhang, che rischierebbe seriamente di non potersi più permettere di tenere l’Inter, che tornerebbe così di proprietà di Oaktree. La situazione resta ancora in evoluzione, considerando che il termine ultimo per la scadenza del prestito è fissato al prossimo 20 maggio. Lo scenario che potrebbe prospettarsi, tuttavia, è quello di una nuova cessione da parte di Oaktree: ecco come potrebbe impattare sui piani della dirigenza nerazzurra.

Inter ancora ad Oaktree e nuova cessione: ecco cosa può cambiare

Qualora l’Inter dovesse tornare ad Oaktree, il fondo statunitense si metterebbe alla ricerca di un nuovo compratore per il club meneghino, che negli ultimi anni è cresciuto a livello tecnico e anche come appeal mediatico. In ogni caso, questo nuovo ribaltone a livello societario potrebbe impattare sui piani della dirigenza nerazzurra.

Non è un mistero, infatti, che Beppe Marotta e Piero Ausilio stiano lavorando da tempo su diversi rinnovi di contratto. A partire da quello di Lautaro Martinez fino a quello di Nicolò Barella, passando anche dalla definizione del futuro di Simone Inzaghi. Incappare in un nuovo cambio di proprietà a metà maggio bloccherebbe ogni possibilità di rinnovo immediato e congelerebbe tutte le situazioni sopracitate, complicando ulteriormente le trattative per la dirigenza dell’Inter. Anche perché gli estimatori non mancano per l’attaccante argentino e per il centrocampista sardo, così come sono sempre più importanti i club che apprezzano il lavoro svolto da Inzaghi. Insomma, quello che succederà tra Zhang e Oaktree può avere un impatto notevole sul futuro dell’Inter.