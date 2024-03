Spalletti striglia l’Italia: “Bisogna metterci qualcosa in più”

Luciano Spalletti ha parlato dopo la vittoria dell’Italia nell’amichevole contro il Venezuela: le parole del commissario tecnico azzurro

Soffre ma vince l’Italia contro il Venezuela. È Retegui il protagonista del match con una doppietta. Nel post gara, ai microfoni della ‘Rai’, il ct Luciano Spalletti commenta così la partita: “Secondo me abbiamo fatto alcune cose fatte bene, hanno riconosciuto i vantaggi da prenderci quando avevamo palla, poi siamo stati un po’ leggeri nel farlo. Se si commettono errori come sul rigore o sul gol è inutile parlare di sistema e di calcio. Poi hanno fatto una buona partita sia con la difesa a 3 che con il 4-3-3”.

GOL VITTORIA CON IL 4-3-3 – “Per il modo di lavorare non è mai un caso quel che succede, è chiaro che da un punto di vista di impatto fisico e di forza bisogna metterci qualcosa di più. A volte si è superficiali: bisogna mettere a posto questa cosa qui, poi si può parlare d’altro”.

RETEGUI – “Chi fa gol ci mette sempre qualcosa più degli altri. Lui ha fatto bene la fase di tenere palla per far salire la squadra, ha fatto bene la finalizzazione, ha fatto bene di testa per aiutarci in difesa. Lui ha fatto quello che doveva fare”.