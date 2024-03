Spalletti deluso, sono tutti bocciati: “Non giocherebbero in Serie B”

Disastro azzurro nel corso del primo tempo: la prestazione dell’Italia di Luciano Spalletti, contro il Venezuela, finisce così nel mirino

Primo tempo da incubo per l‘Italia sperimentale di Luciano Spalletti. Già al terzo minuto è servito uno splendido Donnarumma a negare la gioia del gol al Venezuela, che si è subito presentato dal dischetto con Rondon, che però si è fatto ipnotizzare dal portiere del Psg.

Poi altre disattenzioni, con la difesa azzurra che ha ballato parecchio in più di una circostanza. Il Ct della nazionale non può certo essere contento di quanto visto e ha mostrato tutto il suo disappunto scuotendo la testa diverse volte

Spalletti – come ha riportato la giornalista della Rai a bordocampo – è apparso per nulla contento del lavoro della sua corsia di destra, ma la prestazione degli azzurri è davvero tutta da bocciare.

Italia-Venezuela, quanti bocciati dai tifosi

Anche i tifosi che stanno seguendo la partita dell’Italia non sono per nulla contenti da quanto visto. A deludere è soprattutto la retroguardia, ma non convince proprio nessuno.

Qualcuno si spinge a dire che quella di stasera sia una della nazionali peggiori degli ultimi 60 anni; c’è invece chi salva solamente Udogie. Il gol poi con Retegui, al 40esimo, è arrivato, ma il vantaggio è durato davvero pochissimo, con gli azzurri che hanno letteralmente regalato la rete a Machis.

I tifosi sui social si sono così letteralmente scatenati:

Locatelli cambiaso e Bonaventura nn giocherebbero manco in serie b #ItaliaVenezuela — picchiasebino05 (@picchiasebino05) March 21, 2024

Locatelli peggior regista della serie a.. Ma titolare in nazionale #ItaliaVenezuela — Miky (@ziomike78) March 21, 2024

Una partita tanto brutta neanche nei peggiori bar di Caracas. #ItaliaVenezuela — salvo anzaldi (@salvoanzaldi) March 21, 2024

La nazionale più debole della storia. Tre quarti della squadra non ho la più pallida idea di chi siano #ItaliaVenezuela — Edo (@Edo_the_real) March 21, 2024

L unico buono in questa formazione è #Udogie #ItaliaVenezuela — Pellegrinaggio (@MatteoCann) March 21, 2024

Ma cosa è successo all'Italia? Passare dai Del Piero, Baggio, Totti, Vieri a Retegui, Frattesi e non so chi altro? #ItaliaVenezuela — Marco (@AvvMarco80) March 21, 2024