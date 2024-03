Saluta la Juve e vola in Premier: “E’ un sogno”

L’attaccante ha ammesso di voler giocare nel campionato inglese dalla prossima stagione

Sono giornate di grande riflessione in casa Juventus, in vista del presente ma soprattutto del futuro. Il club bianconero ha registrato un crollo verticale nelle ultime settimane che ha fatto scivolare la formazione al terzo posto in classifica, dietro al Milan.

Da parte di John Elkann – come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it – sembra esserci la voglia di dare un taglio netto con il passato ed avviare una rivoluzione che potrebbe passare innanzitutto dall’addio di Massimiliano Allegri. Anche buona parte dell’organico sarà oggetto delle valutazioni del club, sia per quanto riguarda i calciatori attualmente in rosa che in riferimento ai tanti bianconeri in prestito da altre parti. Tra questi, grande attenzione sarà rivolta a Matias Soulé, una delle principali sorprese di questo campionato nell’esperienza al Frosinone.

Del suo futuro, l’attaccante ha parlato quest’oggi dal ritiro con l’Argentina U23 sulle frequenze di ‘D-Sports Radio’: “Andare alle Olimpiadi? Non ho ancora parlato con la Juventus, non so ancora se rimarrò nel club o meno. Ne sto parlando con il mio agente, ma non ho ancora toccato il tema. Quando sarà il momento farò in modo che mi lascino andare. Sogno di giocare le Olimpiadi con Messi. Non so se ci sarà, ma per me sarebbe un sogno”.

Calciomercato Juve, Soulé apre alla Premier League: “Un sogno poterci giocare”

Soulé ha poi raccontato di aver effettivamente ricevuto la corte dell’Al-Ittihad di Marcelo Gallardo lo scorso gennaio.

Sul suo futuro, in attesa delle valutazioni della Juventus che potrebbe decidere di cederlo per incassare un buon tesoretto, sembra esserci in pole soprattutto il campionato inglese: “Arabia Saudita? Non ho fatto in tempo a parlare con Gallardo, è andato tutto così in fretta. Dopo la partita con il Cagliari il mio agente mi ha raccontato tutto rapidamente e il direttore sportivo della Juventus mi ha detto le stesse cose. Ma ho subito saputo che ci sarebbe stata la possibilità di andare in Arabia. Dove mi piacerebbe giocare? Se potessi scegliere, andrei in Inghilterra. Tutti sanno che rappresenta il miglior campionato, sarebbe un sogno poterci giocare. Ma mi piacerebbe anche rimanere alla Juventus”.