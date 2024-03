Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 21 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 21 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Sinner d’Italia”. Una giornata azzurra a Miami. Huijsen: ragazzi che Juve. Morata: “Dalla Serie A mi chiamano in tanti”. In 10 mila a Firenze per l’addio a Barone: Commisso in lacrime. Milan: lunedì imperdibile per rovinare la festa all’Inter.

Così apre il Corriere dello Sport: “Vera Juve in 3 anni”. Scanavino: “Fiducia in Allegri e ripartiamo da Champions e Mondiale”. Doman Acerbi sarà ascoltato dalla Procura. Roma-Svilar appuntamento per il rinnovo. Tudor rivoluziona la Lazio e prova subito il 3-4-2-1. Spalletti: Un’Italia alla Sinner.

L’apertura di Tuttosport: “Max, Tudor va già all’attacco”. Il croato si presenta alla Lazio. Toro, Palladino in pole! Italia, facci sognare: pure Sinner è con te. Juan Jesus: “Razzista? Cervello piccolo”. Il calcio spagnolo nel caos: 7 arresti.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 21 marzo 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, giovedì 21 marzo marzo 2024.

In Spagna prime pagine sullo scandalo della Federazione: “Real federación vergonzosa de futbol”, scrive Marca. Mandato di arresto per l’ex presidente Rubiales: “Acorralado”, titola invece Diario Sport.