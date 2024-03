Dybala, annuncio clamoroso in diretta: “Lo avevo preso” | ESCLUSIVO

Rivelazione pazzesca su Paulo Dybala, un retroscena piuttosto particolare sul fuoriclasse argentino oggi alla Roma

Pausa nazionali in cui la Roma spera di recuperare al più presto dall’infortunio Paulo Dybala. La presenza dell’argentino, per i giallorossi, sarà fondamentale nei prossimi impegni. Nel mirino ci sono soprattutto il derby con la Lazio e la doppia sfida con il Milan per i quarti di Europa League.

Nelle ultime settimane, la ‘Joya’ è stato uno dei trascinatori della squadra di De Rossi, confermando, come sempre, le sue grandi doti di rifinitore e realizzatore. Un calciatore che da oltre un decennio si è imposto nel nostro campionato per la sua qualità, messa in mostra con diverse maglie. Su di lui, emerge un retroscena raccontato da Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli, Roma, Atalanta e Udinese, tra le altre, ai microfoni di ‘Tv Play’ nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato‘, dedicata a Calciomercato.it.

Dybala, il retroscena di Marino: “Potevo portarlo all’Atalanta”

Marino, che ha parlato anche dell’affare Koopmeiners-Juventus, molto probabile a suo dire, ha raccontato di aver seguito molto da vicino Dybala quando era ancora in Argentina.

“Prima che arrivasse al Palermo (parliamo dunque della stagione 2011-2012, ndr), lo avevo preso per portarlo all’Atalanta – ha spiegato – L’affare poi però saltò per questioni di procuratori”. Marino ha poi aggiunto: “E’ un giocatore che in una squadra che deve vincere terrei sempre, non lo dico per andare in antitesi con Totti. Magari gioca 20 partite su 38, ma quelle venti te le decide e porta punti. Studierei l’acquisto di un giocatore per alternarlo a lui con un minutaggio opportuno”.