Donnarumma salva, Retegui segna: l’Italia soffre ma batte il Venezuela

L’Italia supera 2-1 il Venezuela: doppietta di Retegui e rigore parato da Donnarumm le firme nella vittoria azzurra

Finisce 1-2 Venezuela-Italia, la prima delle due amichevoli che la Nazionale di Spalletti ha in programma negli Stati Uniti.

Una vittoria che non nasconde alcuni limiti degli azzurri che il ct ha mandato in campo con un nuovo 3-4-2-1 che non sembra essere stato ancora ben assimilato dai calciatori. Così dopo solo due minuti, Buongiorno commette fallo in area e l’arbitro fischia il rigore per il Venezuela: Donnarumma ipnotizza Rondon e svetta il primo pericolo.

L’Italia fatica a creare pericoli e Spalletti si lamenta soprattutto per la catena di destra. Sul finire del primo tempo si accende il match. Sbaglia Romo in disimpegno, gli azzurri recuperano palla e Retegui va in gol. Passano solo due minuti e arriva il pareggio: questa volta è Bonaventura sbagliare in costruzione e per Machis è un gioco da ragazzi realizzare l’1-1.

Venezuela-Italia 1-2: decide Retegui

Nel secondo tempo entra subito Barella per Bonaventura ma il copione è sempre lo stesso ed è ancora una volta Donnarumma in un paio di occasioni a salvare la porta dell’Italia.

Spalletti decide quindi di tornare al 4-3-3 negli ultimi scampoli di match e l’Italia si accende improvvisamente. Ancora una volta è Retegui ad andare a rete, regalando agli azzurri una vittoria preziosa per il morale. C’è però ancora tanto da lavorare e il prossimo banco di prova ci sarà domenica sera contro l’Ecuador.

VENEZUELA-ITALIA 1-2: 41′ Retegui (I), 43′ Machis (V), 81′ Retegui (I)