Dal Milan alla Juventus, è stato fatto fuori: via libera per il big

Dal Milan alla Juventus, è stato fatto fuori: possibile via libera per il big in vista del calciomercato estivo. L’indiscrezione

Solo sette presenze stagionali per un totale di 299 minuti, tante panchine ed anche un lungo stop per infortunio.

La stagione di Marcos Alonso al Barcellona si sta trasformando in un vero e proprio incubo. L’ex Fiorentina e Chelsea è appena rientrato dopo un lungo infortunio alla schiena, ma prima dei problemi fisici era già ai margini del progetto tecnico del club blaugrana.

La sua avventura al Barça è ormai arrivata al capolinea e l’esperto laterale spagnolo potrebbe presto tornare di moda anche per le big di Serie A. Il contratto è infatti in scadenza a giugno: il 33enne si libererà a parametro zero per la prossima estate.

Calciomercato, occasione Marcos Alonso per Milan e Juventus

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, Xavi e la dirigenza del Barcellona hanno già deciso: Marcos Alonso non rientra più nei piani del club e lascerà al termine della stagione dopo la scadenza del contratto.

Il portale spagnolo segnala anche Juventus e Milan sul calciatore. Le due big italiane, già accostate in passato, fiutano la possibile occasione a parametro zero per la prossima stagione. Alonso garantirebbe qualità ed esperienza per il ritorno in Champions League. Staremo a vedere.