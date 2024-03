Crolla a terra dopo uno scatto, tegola Roma: ko in Nazionale

Brutte notizie per la Roma che perde l’attaccante in Nazionale: crolla a terra dopo lo scatto, quindi la sostituzione in lacrime

Nazionale e infortuni. Un binomio che, soprattutto negli ultimi anni, è diventato sempre più stretto. Anche durante questa sosta di problemi per i calciatori impegnati con le rispettive rappresentative non sono mancate.

L’ultimo ad aggiungersi alla lista è Sardar Azmoun, attaccante della Roma che è uscito alla fine del primo tempo della sfida vinta dall’Iran contro il Turkmenistan. Nel 5-0 della nazionale iraniana c’è anche la firma del calciatore giallorosso che però, dopo aver segnato il gol del 2-0, si è fatto male.

In uno scatto per cercare di raggiungere un passaggio in profondità, Azmoun ha avvertito dolore dietro la coscia ed è crollato a terra visibilmente dolorante. I sanitari sono subito accorsi, ma non hanno potuto fare altro che chiedere il cambio: l’iraniano ha lasciato il terreno di gioco visibilmente affranto e quasi in lacrime.

Roma, infortunio anche per Azmoun: gli aggiornamenti

Un problema per De Rossi visto che l’infortunio muscolare non sembra di essere di poco conto. I giallorossi devono fare i conti già con diversi acciacchi, come quello rimediato da Baldanzi nei giorni scorsi e che lo ha spinto a saltare i match con l’Under 21.

La speranza, ovviamente, è che gli accertamenti cui si sottoporrà Azmoun facciano tirare un sospiro di sollievo, anche se il rischio di uno stop prolungato non può essere escluso. La Roma alla ripresa del campionato è attesa da un calendario molto fitto: Lecce, il derby con la Lazio, quindi la doppia sfida di Europa League con il Milan, intervallata dalla partita con l’Udinese.