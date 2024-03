C’è già il sostituto di Acerbi: Inter, affare a zero dalla Juve

In caso di maxi squalifica per insulto razzista, Marotta potrebbe dare il benservito al centrale lombardo. Erede gratis: ‘scelto’ un nome clamoroso

Venerdì Acerbi dovrebbe essere ascoltato dalla Procura federale in merito all’accusa di insulto razzista rivoltagli da Juan Jesus. Nessun dietrofront da parte del centrale, con l’Inter che si è schierata dalla sua parte aspettando proprio l’esito del faccia a faccia con la Procura.

La decisione del Giudice sportivo, una volta avuti tutti gli elementi, potrebbe arrivare tra una ventina di giorni. Il rischio, per Acerbi, è una squalifica di almeno 10 giornate che porrebbe fine alla sua stagione con annessa esclusione dell’Europeo. Non solo, una stangata di tale portata, e con un’accusa così pesante, potrebbe far terminare anche la sua esperienza in maglia nerazzurra.

Calciomercato.it si è già proiettato in avanti con un sondaggio sul possibile sostituto di Acerbi all’Inter. Ai nostri follower, sono stati proposti i nomi di 4 calciatori di esperienza e con il contratto in scadenza a giugno.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥In caso di maxi squalifica e addio a fine stagione, l’#Inter con chi (un colpo a zero) dovrebbe sostituire #Acerbi❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 20, 2024

Come si può vedere in alto, il sondaggio X di CM.IT è stato letteralmente stravinto da Daniele Rugani, centrale della Juventus con il contratto che termina il prossimo 30 giugno.

Rugani, niente Inter: vicino il rinnovo con la Juventus

A tal proposito, però, sabato scorso Calciomercato.it ha pubblicato un aggiornamento circa il futuro del difensore, che ha sconfitto Nacho del Real Madrid, Hummels del Borussia Dortmund e Matip del Liverpool.

Tra la #Juventus e l’entourage di #Rugani c’è stato un incontro, ma non c’è ancora nulla di definito. La volontà di tutte le parti in causa è quella di proseguire insieme, ma serviranno altri incontri per arrivare ad un accordo ⚪⚫ 📱 @calciomercatoit pic.twitter.com/TIqTPZYBzR — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) March 16, 2024

Un futuro che, a meno di clamorose sorprese, sarà ancora a tinte bianconere visto che il suo agente e la dirigenza sono sempre più vicine a un accordo per il prolungamento. Serviranno altri incontri, ma la fumata bianca è destinata ad arrivare.