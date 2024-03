Sarri al Milan: l’indizio che lo avvicina alla panchina di Pioli

Sarri torna subito, può firmare con unaa big di Serie A. Spunta l’indizio sul ritorno immediato dell’ex allenatore della Lazio al Milan

Tutto nel giro di pochi giorni. Dalle dimissioni di Sarri alla promozione di Martusciello, fino alla scelta di Igor Tudor. È già iniziata la nuova era del tecnico croato in casa Lazio.

“I motivi dell’addio di Sarri? È ora di finirla con queste cose. Io faccio il presidente, i giocatori fanno i giocatori, l’allenatore fa l’allenatore. Se ero a conoscenza della situazione? No, è stato un fulmine a ciel sereno. Sarri mi ha riferito di avere avuto la sensazione di essere tradito. Da chi non lo so, chiedetelo all’allenatore”. Dopo l’improvviso addio dell’allenatore ex Napoli e Juventus, Claudio Lotito ha scelto Igor Tudor per rilanciare la squadra biancoceleste. La missione, che ad oggi appare impossibile, è la rimonta verso la zona Champions League. Per Sarri, invece, non è da escludere il possibile ritorno immediato in panchina.

Sarri-Milan al posto di Pioli: l’ultimo indizio sull’ex Lazio

Stando ai bookmakers, Maurizio Sarri potrebbe tornare subito in panchina ed ancora in Serie A. Non solo l’ipotesi Napoli per il grande ex azzurro, quotata a 4.00 dagli analisti di Snai.

Tra le altre opzioni “italiane” ci sono la Fiorentina, proposta a 2,50, ma è in discesa anche l’opzione Milan per l’eventuale post Pioli. La quota è scesa a 8,50 per l’ex Napoli e Juve. A stuzzicare i bookie, infatti, c’è anche l’opzione estera Barcellona, a 7,50. Molto più complicate le piste Roma (a 20) e Atalanta (a 25). Sarri, in ogni caso, potrebbe subito tornare in pista.