La Juve non molla Allegri: “Non ci abbattiamo, c’è grande fiducia”

Nonostante il momento complicato della Juventus, le dichiarazioni su Massimiliano Allegri sembrano non lasciare dubbi

Non è certo un momento facile per la Juventus, che nelle ultime otto partite ha conquistato solamente sette punti. Un ruolino di marcia che fa temere il peggio in vista del finale di stagione.

In questi giorni così è tornato nel mirino della critica l’operato di Massimiliano Allegri. L’avventura del tecnico livornese appare ormai al capolinea, ma c’è da concludere al meglio questa avventura sia in Serie A che in Coppa Italia.

Con la pausa per le nazionali, è il momento perfetto per fare il punto della situazione. In casa Juve ci ha pensato a farlo Maurizio Scanavino.

Juve, parla Scanavino: “Momento complicato, ma fiducia in Allegri”

L’Amministratore Delegato dei bianconeri, nel corso del primo Juventus Business Forum che si è tenuto allo Stadium, ha di fatto confermato la fiducia in Allegri:

“Questa stagione è iniziata con entusiasmo e con grande successo di risultati – si può leggere sul sito ufficiale dei bianconeri -, in questo momento siamo in una fase un po’ complicata. Sul campo a volte non siamo stati così brillanti, ma altre volte le prestazioni sono state molto positive e non siamo riusciti a ottenere quanto meritavamo. Per questo non ci abbattiamo, c’è grande fiducia nella squadra e nell’allenatore, tutti insieme stiamo lavorando per trovare la chiave per ripartire al più presto e centrare gli obiettivi della stagione in corso: la qualificazione in Champions League e il raggiungimento della Finale di Coppa Italia”.